Cagliari, non solo Nicolussi Caviglia: occhi anche su Tino Anjorin del Torino
Vista la sua difficoltà nel trovare spazio all'interno delle rotazioni di Mister Vanoli, Hans Nicolussi Caviglia è stato negli ultimi giorni al centro di numerosi voci di mercato. Tra le squadre maggiormente interessate, il Cagliari. Come riporta Gianluca Di Marzio, i sardi, però, nelle ultime ore, si sarebbero mossi anche per altri obiettivi.
Uno su tutti Tino Anjorin, centrocampista classe 2004 passato in estate dall'Empoli al Torino, ma già in procinto di lasciare il Piemonte. Un'operazione che, se andasse in porto, potrebbe precludere il passaggio di Nicolussi Caviglia in terra sarda oppure portare la squadra di Mister Pisacane ad attuare un doppio colpo a centrocampo.
