Coppa d'Africa: al via le semifinali. Alle 18 Senegal-Egitto: le formazioni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:54News
di Redazione FV

Oggi si giocano le due semifinali di Coppa d'Africa. Alle 18 fischio d'inizio per la prima, ossia Senegal-Egitto. Alle 21 Nigeria-Marocco. Ecco intanto le formazioni ufficiali di Senegal-Egitto con Salah ovviamente tra i titolari. L'Egitto è la nazione più titolata, il Senegal ha vinto solo una coppa d'Africa.
Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Gueye, Gana; Ndiaye, Jackson, Mane. Allenatore: Pape Thiaw.
Egitto (4-3-1-2): El Shenawy; Hany, Hossam, Rabia, Fatouh; Attia, Yasser, Fathy; Ashour; Salah, Marmoush. Allenatore: Hossam Hassan.Al via 