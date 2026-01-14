Nuova era viola: Paratici arriva, Goretti resterà ma il ruolo è da chiarire
In casa Fiorentina resta da chiarire l’assetto definitivo dell’area sportiva dopo l’annuncio dell’arrivo di Fabio Paratici, che dal 4 febbraio entrerà nel club viola con il ruolo di direttore sportivo. Una novità importante che inevitabilmente apre interrogativi sul futuro di Roberto Goretti, attuale ds della società. La posizione ufficiale del club è chiara: Goretti proseguirà nel suo ruolo di direttore sportivo fino all’arrivo fisico di Paratici a Firenze e continuerà poi a lavorare all’interno dell’organigramma sportivo anche insieme al nuovo e futuro ds. Eventuali dettagli più specifici sulle mansioni verranno eventualmente comunicati dalla società nel momento opportuno.
Al momento, dunque, tutto resta in divenire. Non è da escludere che Goretti possa cambiare ruolo, pur restando all’interno dell’area tecnica. Va infatti ricordato che, in linea teorica, un club professionistico può avere più direttori sportivi: i regolamenti federali, come quelli della FIGC ma non solo, prevedono l’obbligo di una figura responsabile dell’area sportiva ma non fissano un limite massimo al numero di dirigenti sportivi tesserabili, purché in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie. La Fiorentina, per ora, prende tempo. Le scelte definitive sull’organizzazione dell’area sportiva verranno chiarite solo con l’ingresso operativo di Paratici, quando il nuovo corso viola potrà delinearsi con maggiore precisione.
