Cugini su Paratici: "Serviva alla Viola. Ora la stagione può essere più tranquilla"

Oggi alle 16:39
Il giornalista Mimmo Cugini è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà. Queste le sue parole a proposito dell'arrivo di Paratici: "Il 4 febbraio è una data abbastanza anomala, visto che il mercato chiude il 2 Febbraio. È comunque un ritorno importante di un dirigente che in Italia, al di là di qualche polemica, ha fatto molto bene.

In casa Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone serviva una figura forte e la scelta è ricaduta su di lui. La squadra comunque per valori non può rimanere in zona retrocessione e penso che, grazie a qualche acquisto, la seconda parte della stagione possa essere un po' più tranquilla rispetto alla prima".