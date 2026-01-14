Raspadori-Atalanta: stamani le visite mediche a Milano, poi la firma

(ANSA) - BERGAMO, 14 GEN - Manca poco all'ufficialità di Giacomo Raspadori come nuovo giocatore dell'Atalanta. Rientrato in Italia da Madrid ieri in tarda serata all'aeroporto di Bologna, l'attaccante in arrivo dall'Atletico Madrid nella finestra di mercato di gennaio sta effettuando le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano. Nel pomeriggio la firma in sede a Zingonia e poi l'annuncio. Raspadori, classe 2000, è stato acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo per 23 milioni bonus compresi.

"Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia - le prime parole appena sbarcato -. Sono carico e motivatissimo. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un'ambizione grandissima". (ANSA).