Ufficiale Il Tottenham conferma, Paratici è viola: "Ringrazio il club per aver assecondato il mio desiderio"

È arrivata la conferma. Fabio Paratici dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, a confermarlo anche la sua ex squadra, il Tottenham, nel seguente comunicato: "Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per unirsi alla Fiorentina. Fabio si unirà alla squadra di Serie A al termine della finestra di mercato invernale, ponendo fine a due periodi all'Hotspur Way - il primo dei quali è iniziato nell'estate del 2021.L'amministratore delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha dichiarato: "Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro. "La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente ai cambiamenti del personale, e d'ora in poi sarà tutto come al solito." Fabio ha aggiunto: "Voglio ringraziare Vinai e il consiglio del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina.

"Ho amato il mio tempo al Club, tuttavia questa opportunità, insieme alla necessità di avere base nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione. "Gli Spurs sono un club a cui tengo molto a cuore. Ci sono persone fantastiche che lavorano per essa, appassionate del progetto quanto me e che vogliono portare un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e io osserverò attentamente dall'Italia."