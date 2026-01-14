Roma, altro messaggio di Gasperini alla società: "Se l'obiettivo è valorizzare dei ragazzi va bene giocare con Arena"

vedi letture

Al termine di Roma-Torino, ottavo di Coppa Italia vinto a sorpresa dai granata per 3-2, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Gasp commentando l'esordio con gol dell'attaccante classe 2009 Antonio Arena ma non ha perso tempo anche per lanciare un messaggio diretto, l'ennesimo, alla dirigenza capitolina: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera non è un problema", ha detto l'allenatore della Roma nel post partita

Poi ha aggiunto: "Dall'inizio dell'anno è una squadra competitiva sicuramente perché se no non avrebbe fatto tutti i risultati che ha fatto. Ed è una squadra che ha un grande spirito e secondo me ha anche delle buone qualità, è evidente che anche questa sera Bailey che secondo me ha dato dimostrazione di essere vivo, di essere guarito di essere vivace. Però abbiamo giocato con un fuori ruolo, cioè ha giocato da centravanti e io lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo poi magari un ragazzo giovane con le caratteristiche di un attaccante è riuscito a essere più determinante di lui, però non è una questione è evidente che noi in qualche situazione siamo un po' carenti in altri siamo sicuramente forti. Questo non è in dubbio. Poi dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e se cercare di essere competitivi nell'immediato oppure cercare di portare avanti un discorso di giovani e va bene uguale".