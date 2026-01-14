CSC Flash: per Harrison c’è l’ostacolo della formula. Occhio a Maldini
Torna l'appuntamento pomeridiano con "CSC Flash", con gli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina
Non c'è ancora accordo per Harrison
Fase di stallo per l'arrivo di Jack Harrison. Qualche problema è infatti sorto sulla formula del trasferimento. La Fiorentina vuole il prestito con diritto, il Leeds chiede l'obbligo. Gli inglese chiedono 15 milioni di sterline, la Fiorentina parte da 10. Si può arrivare a metà strada e nelle prossime i due club lavoreranno per limare la distanza.
Occhio a Maldini
Per la fascia c'è da tenere in considerazione anche il nome di Daniel Maldini, grazie anche all'agente Riso con il quale la Fiorentina ha già chiuso per l'arrivo di Brescinini e parlato per Baldanzi, che invece non arriverà.
Pista Fabbian
Per il centrocampo occhio anche a Giovanni Fabbian che però il Bologna non è convinto di lasciar partire se non per 15 milioni e con un sostituto pronto.
In difesa tiene Diogo Leite
Per la difesa da tenere viva la pista che porta a Diogo Leite, centrale dell'Union Berlino, di piede sinistro e in scadenza nel 2026.
In uscita
Viti domani sarà un giocatore della Sampdoria mentre le indicazioni di Paratici sono di ritenere incedibili Fagioli e Mandragora.
