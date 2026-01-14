Qualche problema per Harrison? Sportitalia: "Chiesto l'obbligo di riscatto"

Qualche complicazione per Jack Harrison? Secondo quanto raccolto da Sportitalia, il Leeds United avrebbe chiesto alla Fiorentina il prestito con obbligo e non diritto di riscatto come sembrava in un primo momento, peraltro a 15 milioni di sterline (che in euro sono circa 17 milioni). La dirigenza viola è in trattativa con gli inglesi proprio per definire i termini dell’acquisto, preferendo chiaramente il diritto di riscatto.