Gravina si difende dalle accuse: "Falsità hanno alimentato la ricerca di colpevoli"

Gravina si difende dalle accuse: "Falsità hanno alimentato la ricerca di colpevoli"
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Oggi alle 17:48News
di Redazione FV
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(ANSA) - ROMA, 08 APR - "L'impossibilità di intervenire ha preso il sopravvento sull'incapacità di individuare possibili soluzioni, ora serve farlo in maniera radicale". Così Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc, nella relazione sul sistema calcio che avrebbe esposto nell'audizione in VII Commissione. "Un confronto cancellato dopo le mie dimissioni - spiega - come se i problemi fossero conseguentemente risolti".

Nel documento Gravina evidenzia criticità e possibili soluzioni perché "troppe imprecisioni, se non falsità, alimentano la ricerca di colpevoli a tutti i costi". (ANSA).