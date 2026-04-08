"I quattro Gianni" arriva a Firenze. La presentazione del libro dedicato ai giganti del giornalismo

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Tra poco più di una settimana, venerdì 17 aprile alle ore 17:30, a Firenze, presso la sede di "Libraccio" in Via Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro "I quattro Gianni". L'opera, a cura di Giuseppe Smorto, celebra quattro giganti del giornalismo italiano come Brera, Clerici, Minà e Mura. A presentare la serata sarà Benedetto Ferrara, dialogando con l'autore. Questa la presentazione fatta da Repubblica:

"Giocavano con le parole, erano appassionati di cultura, hanno cambiato il giornalismo. Hanno scritto tutti su Repubblica e si sono meritati la nazionale. Avevano e hanno ancora una comunità di lettori che aspettava i loro pezzi per capire da che parte della storia stare. Da grandi numero uno hanno spaziato, inventato, innovato. Ognuno con la propria diversità e le proprie convinzioni. Parlavano tutti più lingue, non vestivano uguali, difendevano la loro idea di sport, di società e la loro poetica. Giuseppe Smorto, che ha lavorato con loro e che con qualcuno è stato più amico, in occasione dei 50 anni di Repubblica racconta ne I 4 Gianni (Minerva) la loro partita in un giornale nato senza sport che poi però si è fatto conoscere per il suo gioco".