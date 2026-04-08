Ranking UEFA, la Premier grazie all'Arsenal si aggiudica il 5° posto Champions
La vittoria dell’Arsenal contro lo Sporting nell’andata dei quarti di Champions League di ieri sera,ì ha consolidato il primo posto della Premier nella classifica UEFA basata sui risultati europei. Di conseguenza, il quinto posto in campionato in Inghilterra varrà automaticamente la qualificazione alla Champions, per il secondo anno consecutivo. Lo scenario però potrebbe diventare ancora più favorevole per i club inglesi. In base ai risultati europei, infatti, il numero di squadre in Champions potrebbe salire fino a sette. Se Aston Villa o Liverpool dovessero vincere una competizione europea senza chiudere tra le prime quattro, si aprirebbero ulteriori slot. In caso di doppio successo continentale e piazzamenti tra quinto e sesto posto, anche la settima posizione potrebbe bastare. Intanto, la lotta per l’altro posto extra resta aperta tra Spagna, Germania e Portogallo, con l’Italia attualmente più indietro. Questo il ranking UEFA aggiornato:
1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 25.013
2. Spagna (6 su 8) 20.281
- - -
3. Germania (3 su 7) 19.714
4. Portogallo (3 su 5) 18.900
5. Italia (2 su 7) 18.714
6. Francia (2 su 7) 16.392
7. Polonia (0 su 4) 15.750
8. Grecia (1 su 5) 13.800
9. Danimarca (0 su 4) 12.250
10. Cipro (0 su 4) 12.156
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati