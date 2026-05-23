Panchina viola, c'è anche De Rossi? Lui non ha fretta: "Mercoledì parlerò col Genoa"

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Tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione c'è anche quello di Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa ha ottenuto la salvezza in rossoblu subentrando a Vieira e si appresta ora a vivere un'estate da protagonista del mercato. Lo stesso allenatore del Grifone ha tracciato un punto sul suo futuro nella conferenza stampa odierna, prima del match contro il Lecce: "Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto. Idealmente a sei-sette giornate dalla fine e questa cosa vi ha scatenato.

Quello che faremo noi è quello che faranno altri allenatori di altre società. Mercoledì ci rivedremo, staremo insieme e vedremo. Non ho fretta di andare in vacanza, rimarrò a Roma e ci sarà modo e maniera di programmare. Lo abbiamo fatto anche quando sembravo con la valigia pronta".