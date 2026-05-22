Christensen: "Nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro"

Christensen: "Nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:31News
di Redazione FV

Oliver Christensen, portiere dela Fiorentina oggi titolare per la prima volta in campionato ed MVP del match contro l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Io sono arrivato a gennaio nel periodo migliore. Dopo 15 giornate con 6 punti non era facile reagire ma nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro".