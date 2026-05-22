Christensen: "Nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro"
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Oliver Christensen, portiere dela Fiorentina oggi titolare per la prima volta in campionato ed MVP del match contro l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Io sono arrivato a gennaio nel periodo migliore. Dopo 15 giornate con 6 punti non era facile reagire ma nel girone di ritorno abbiamo fatto un grandissimo lavoro".
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