Grosso e un futuro da scrivere: "Ottimo rapporto con Carnevali: ora decideremo"

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Fabio Grosso si incontrerà col Sassuolo la prossima settimana e poi deciderà il suo futuro. Lo ha detto lo stesso tecnico neroverde durante la conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara contro il Parma che chiude la stagione, quella che l'ha portato a essere corteggiato da varie scoeità tra cui la Fiorentina: "Con grande serenità come faccio sempre, pensando a questo finale di stagione perché sarebbe bello scavallare soglia 50 per una squadra come la nostra che pian piano ha costruito le basi per progettare.

Io ho un ottimo rapporto con Carnevali. Faccio parte di una società seria e ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive e proveremo a parlarne per decidere quello che succederà", le parole di Grosso sul futuro.