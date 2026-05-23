Vanoli in attesa del futuro, Tuttosport: "Possibile incontro martedì"

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Tuttosport si occupa del tema allenatore. Il 30 maggio scadrà l’opzione unilaterale per il rinnovo di Paolo Vanoli, prima di allora ci sarà l’incontro decisivo, forse martedì. I nomi dei possibili successori si confermano, oltre allo stesso Grosso, De Rossi, Iraola, Glasner. Intanto al Franchi avvistati ieri il ds del Bologna Sartori e Beppe Riso, l’agente di Palladino e pure di Grosso…Paratici e il dg Ferrari poi si recheranno a New York a inizio giugno per il vertice con la famiglia Commisso per definire budget e strategie.