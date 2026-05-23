Balbo convocato dal Venezuela: prenderà parte alle amichevoli di giugno

Balbo convocato dal Venezuela: prenderà parte alle amichevoli di giugnoFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:00News
di Redazione FV

C'è anche Luis Balbo tra i convocati del Venezuela per le amichevoli internazionali del mese di giugno. Il giovane laterale della Fiorentina, che stamani ha "salutato" il Viola Park con una foto su Instagram che lo ritrae accanto a Gosens, chiude quindi la stagione agli ordini di Vanoli e si prepara ad affrontare Turchia e Iraq e con la Nazionale sudamericana, non partecipante ai prossimi Mondiali.

Comunque un'altra bella soddisfazione per il classe 2006 nella sua annata da debuttante in Prima Squadra. Ecco il post: