Da oggi iniziano le vacanze, La Nazione: "Il raduno sarà l'11 luglio"

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La Nazione scrive che il rompete le righe, per i giocatori viola, è arrivato subito dopo la gara di ieri. Possibile che qualcuno passi oggi dal Viola Park, ma l’attività agonistica è terminata. Non sono previsti ulteriori allenamenti. Il menù estivo è già delineato, al netto di quanto dovrà accadere alla voce allenatore e naturalmente in sede di calciomercato i giocatori da oggi cominceranno le loro vacanze. L’appuntamento per la ripresa, per chi sarà convocato, è fissato intorno al weekend dell’11-12 luglio. Giorno più giorno meno, è quella la data in cui nascerà la nuova stagione della Fiorentina.