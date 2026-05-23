Il Sassuolo pensa al post Grosso, Sportmediaset: "Piace Aquilani"

Il Sassuolo pensa al post Grosso, Sportmediaset: "Piace Aquilani"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Sassuolo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in caso di probabile addio di Fabio Grosso (che piace alla Fiorentina come eventuale dopo-Vanoli), i due profili più graditi dai neroverdi sono l’ex viola Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Sul primo c’è anche un interesse del Torino, sul secondo invece si muove anche il Modena. Ricordiamo che l'ex tecnico della Primavera viola si sta per giocare la finale playoff col suo Catanzaro per salire in Serie A, contro il Monza. Questo il tweet del collega di Sportmediaset: 