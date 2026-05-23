Il Sassuolo pensa al post Grosso, Sportmediaset: "Piace Aquilani"
FirenzeViola.it
Aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Sassuolo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in caso di probabile addio di Fabio Grosso (che piace alla Fiorentina come eventuale dopo-Vanoli), i due profili più graditi dai neroverdi sono l’ex viola Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Sul primo c’è anche un interesse del Torino, sul secondo invece si muove anche il Modena. Ricordiamo che l'ex tecnico della Primavera viola si sta per giocare la finale playoff col suo Catanzaro per salire in Serie A, contro il Monza. Questo il tweet del collega di Sportmediaset:
Pubblicità
News
I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosensdi Luca Calamai
Le più lette
1 I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Copertina
FirenzeViola"Mai più un simile scempio". Fischi, cori e striscioni: così la tifoseria si è fatta sentire
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Alberto PolverosiFiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com