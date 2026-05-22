Palladino: "Viola avanti con mezzo tiro, non meritavamo di perdere oggi"

vedi letture

L'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dellasua squadra per 1-1 contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Da quando sono arrivato in questa società tutti abbiamo riacceso lo spirito dell'Atalanta. Abbiamo iniziato una cavalcata che ha riportato la squadra dove merita, in Europa. La stagione poteva essere complicata ma dobbiamo essere felici di quanto fatto. Oggi sarebbe stato paradossale perdere, è stato giusto averla ripresa. Nel primo tempo dopo mezzo tiro era ingiusto essere sotto. I miei giocatori sono stati grandi uomini, abbiamo chiuso un percorso importante".

Ancora sulla stagione: "Lo spartiacque è stata la partita contro la Juventus, gara persa immeritatamente. Da li sono crollati i nostri obbiettivi e il nostro sogno. Abbiamo comunque fatto una grande scalata, competitivi su tre fronti. Volevamo tornare in Europa".

Sullo striscione dei tifosi per lei e sul suo futuro: "Io con la società ho un buonissimo rapporto. Li voglio ringraziare, mi hanno dato la possibilità di allenare un club in Champions. Ringrazio la famiglia Percassi, con loro ho un bel rapporto. Gli attestati di stima dei tifosi e dei miei ragazzi mi resteranno dentro, li voglio ringraziare":