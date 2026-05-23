Proteste contenute, CorSport: "Dirigenza e Proprietà uscite intatte"

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Il Corriere dello Sport - Stadio ricapitola il clima di contestazione che si è vissuto ieri allo stadio Franchi. La burrasca annunciata già da ieri con i primi striscioni apparsi in città si è fatta aspettare per più di un tempo e mezzo ma poi è arrivata, anche se più contenuta del previsto. La prima metà di serata scorre liscia, qualche fischio in occasione della lettura delle formazioni, qualche applauso da parte del Parterre di Tribuna nei confronti dell'ex Raffaele Palladino - che dopo il gol di Piccoli si becca anche un ironico "Salta la panchina, Palladino salta la panchina" da parte dei presenti. La quiete prima della tempesta, che tutti si aspettano ma alla fine è meno minacciosa del previsto.

Paolo Vanoli lascia per primo il terreno di gioco applaudito per una terza volta, i calciatori rimangono invece all'altezza del centrocampo solo qualche secondo, giusto il tempo per un'altra pioggia di fischi. Tutto ampiamente preventivato, a marce basse, senza grossi colpi di scena. E la dirigenza e la presidenza - assenti nei cori e negli striscioni - ne escono intatte.