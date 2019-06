PANCHINA, L'identikit dell'eventuale nuovo tecnico

Vincenzo Montella è l'allenatore dei Della Valle, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, e per questo in caso di cessione a Rocco Commisso della Fiorentina difficilmente l'Aeroplanino resterebbe a Firenze, nonostante il contratto fino al 2021. Ecco che quindi il quotidiano stila il profilo di quello che potrebbe essere un allenatore adatto alla nuova proprietà: deve essere giovane, conoscere le lingue e aver avuto esperienze anche all'estero. Calano dunque drasticamente le quotazioni di due come Gattuso e D'Aversa, mentre un profilo come Stramaccioni potrebbe piacere. Così come quelli di Rudi Garcia o Panucci.