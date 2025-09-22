Pallone d'Oro: a Donnarumma premio Yashin per miglior portiere
(ANSA) - ROMA, 22 SET - Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin riservato al miglior portiere nell'ambito della cerimonia che questa sera a Parigi assegna il 69/o Pallone d'Oro. Il portiere del City, la scorsa stagione vincitore della Champions con il PSG, ha superato la concorrenza di Alisson, Courtois, Bounou e Sommer. Donnarumma ha vinto per la seconda volta questo trofeo (la prima nel 2021) e succede ad Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa. Al femminile il premio va invece alla Hampton. Donnarumma - che è stato premiato da Buffon - nel suo ringraziamento ha citato tantissime persone, tra cui il City e tutti i suoi ex compagni del Psg. (ANSA).
Pubblicità
News
Il Pisa fa tremare il Napoli che poi vince 3-2 e resta a punteggio pieno. Nzola e Lucca si sbloccano
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Copertina
FirenzeViola"Ci ho sempre messo tempo a incidere". Ma è veramente così? Pioli e quelle parole vere a metà
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com