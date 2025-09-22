La classifica pre derby piange: Pisa e Fiorentina in fondo divise da un punto. Napoli in fuga

Dopo quattro giornate la classifica vede il Napoli in fuga e a punteggio pieno dopo la vittoria di questa sera, a +2 dalla Juve e +3 sulla coppia Milan e Roma. In fondo resta ad un punto con il Lecce il Pisa, sconfitto al Maradona e che ora ha altre due gare impegnative e ravvicinate, tra Torino in Coppa giovedì e Fiorentina domenica. E proprio la Fiorentina è di poco sopra visto che ha solo due punti (come Parma e Genoa), frutto di due pareggi con Cagliari e Torino prima delle due sconfitte casalinghe con Napoli e Como.

Serie A, la classifica aggiornata

Napoli 12 (4 partite giocate)

Juventus 10 punti (4)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Inter 6 (4)

Bologna 6 (4)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Sassuolo 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (4)

Lecce 1 (4)