La classifica pre derby piange: Pisa e Fiorentina in fondo divise da un punto. Napoli in fuga
Dopo quattro giornate la classifica vede il Napoli in fuga e a punteggio pieno dopo la vittoria di questa sera, a +2 dalla Juve e +3 sulla coppia Milan e Roma. In fondo resta ad un punto con il Lecce il Pisa, sconfitto al Maradona e che ora ha altre due gare impegnative e ravvicinate, tra Torino in Coppa giovedì e Fiorentina domenica. E proprio la Fiorentina è di poco sopra visto che ha solo due punti (come Parma e Genoa), frutto di due pareggi con Cagliari e Torino prima delle due sconfitte casalinghe con Napoli e Como.
Serie A, la classifica aggiornata
Napoli 12 (4 partite giocate)
Juventus 10 punti (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Inter 6 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Sassuolo 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)
