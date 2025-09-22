Franco Baldini riparte dal Panathinaikos? Lo dicono dalla Grecia

Franco Baldini riparte dal Panathinaikos? Lo dicono dalla GreciaFirenzeViola.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

Il dirigente sportivo Franco Baldini, originario di Reggello e a lungo dirigente della Roma, potrebbe ripartire dalla Grecia. Proprio i media ellenici, in particolare gazzetta.gr, parlano di un possibile approdo al Panathinaikos, con un ruolo però di consulente.