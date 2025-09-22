Il Pallone d'oro è Dembelè, secondo Yamal. Donnarumma nella top 10, primo della A McTominay

E' Ousmane Dembelè del Paris Saint-Germain (sei giocatori nella top10) a vincere il Pallone d'Oro, spuntandola su Lamine Yamal del Barcellona che si consola con il premio per il miglior Under 21. Sul podio anche Vitina mentre quarto è Salah. Il primo italiano è Gigio Donnarumma che vince il premio per il miglior portiere mentre per trovare un giocatore di serie A bisogna scorrere fino al 18° posto per trovare McTominay del Napoli, Lautaro dell'Inter 20esimo. L'altro interista Dumfries è al 25esimo posto e precede Erling Haaland, solo 26esimo.

1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

2. Lamine Yamal (Barcellona)

3. Vitina (Paris Saint-Germain)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Raphinha (Paris Saint-Germain)

6. Kylian Mbappé (Real Madrid)

7. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

8. Cole Palmer (Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

10. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

11. Pedri (Barcellona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

13. Harry Kane (Bayern Monaco)

14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

15. Viktor Gyokeres (Sporting CP/Arsenal)

16. Vinicius Jr (Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Barcellona)

18. Scott McTominay (Napoli)

19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)

20. Lautaro Martinez (Inter)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool)

23. Jude Bellingham (Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

25. Denzel Dumfries (Inter)

26. Erling Haaland (Manchester City)

27. Declan Rice (Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Liverpool)

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (Bayern Monaco)