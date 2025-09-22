Il Pallone d'oro è Dembelè, secondo Yamal. Donnarumma nella top 10, primo della A McTominay
E' Ousmane Dembelè del Paris Saint-Germain (sei giocatori nella top10) a vincere il Pallone d'Oro, spuntandola su Lamine Yamal del Barcellona che si consola con il premio per il miglior Under 21. Sul podio anche Vitina mentre quarto è Salah. Il primo italiano è Gigio Donnarumma che vince il premio per il miglior portiere mentre per trovare un giocatore di serie A bisogna scorrere fino al 18° posto per trovare McTominay del Napoli, Lautaro dell'Inter 20esimo. L'altro interista Dumfries è al 25esimo posto e precede Erling Haaland, solo 26esimo.
1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
2. Lamine Yamal (Barcellona)
3. Vitina (Paris Saint-Germain)
4. Mohamed Salah (Liverpool)
5. Raphinha (Paris Saint-Germain)
6. Kylian Mbappé (Real Madrid)
7. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
8. Cole Palmer (Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
10. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
11. Pedri (Barcellona)
12. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)
13. Harry Kane (Bayern Monaco)
14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
15. Viktor Gyokeres (Sporting CP/Arsenal)
16. Vinicius Jr (Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (Barcellona)
18. Scott McTominay (Napoli)
19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)
20. Lautaro Martinez (Inter)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
23. Jude Bellingham (Real Madrid)
24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
25. Denzel Dumfries (Inter)
26. Erling Haaland (Manchester City)
27. Declan Rice (Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (Liverpool)
29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
30. Michael Olise (Bayern Monaco)
