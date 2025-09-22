Il Como destinerà l'incasso della Coppa Italia alla popolazione alluvionata: il comunicato

Nel pomeriggio lo aveva anticipato Cesc Fabregas, poi è arrivato anche il comunicato del Como che devolverà l'incasso della gara di Coppa Italia con il Sassuolo (da cui uscirà l'avversaria della Fiorentina) a favore della cittadinanza colpita dall'alluvione che ha fatto danni in tutta la provincia comasca nella notte scorsa.

Ecco la nota del club: "La scorsa notte e per tutta la mattinata, la provincia di Como è stata colpita da violenti temporali che hanno interessato l’intera area, isolando temporaneamente alcuni piccoli paesi del lago dalle principali vie di comunicazione.

Como 1907 esprime la propria solidarietà a tutte le persone colpite dal maltempo che ha investito la provincia fin da questa mattina. Il club destinerà tutti i proventi della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, a sostegno della comunità locale in questo momento difficile".