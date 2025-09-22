Pallone d'Oro: a Yamal intanto il trofeo Kopa per il miglior giovane

(ANSA) - ROMA, 22 SET - E' di Lamine Yamal il primo premio della serata che assegna il 69/o Pallone d'Oro: l'attaccante del Barcellona, in lizza anche per il premio più prestigioso, si è aggiudicato il Trofeo Kopa riservato al miglior giovane. Altro premio in casa Barcellona: Vicky Lopez vince il Kopa femminile come miglior giovane. (ANSA).