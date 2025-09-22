Il Pisa fa tremare il Napoli che poi vince 3-2 e resta a punteggio pieno. Nzola e Lucca si sbloccano

vedi letture

Il Napoli batte il Pisa 3-2 e rimane in vetta a punteggio pieno ma il Pisa esce a testa alta dal "Maradona" visto che ha tenuto la gara aperta fino al 90': ha retto 40 minuti prima di capitolare e poi è stato bravo a raddrizzare la gara con Nzola prima di cedere sotto i colpi di Spinazzola e Lucca, con il gol di Lorran che fa tremare il Napoli fino agli ultimi minuti di recupero.

Il Pisa all'11' reclama un rigore dall'arbitro poi tolto al Var mentre al 27' è il Napoli a veder annullato il gol di Elmas o. Il gol arriva però al 39' con una sfortunata deviazione di Canestrelli sul tiro di Gilmour. Nella ripresa, al 59' Mbala Nzola, alla prima maglia da titolare, trova il pari dal dischetto (tocco di mano in area) ma al 73' Spinazzola riporta avanti il Napoli con un bel gol e all'82' il neo entrato Lucca si sblocca e fa il 3-1. Pisa indomito e dopo un gol fallito da Tramoni è Lorran al 90' approfittando di un erroraccio di Di Lorenzo a rendere incerto il lungo recupero. Ma non succede altro e il punteggio rimane sul 3-2 per i campioni d'Italia.