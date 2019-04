PALLAVICINO, Per il futuro Macia e Guerini perfetti

Carlo Pallavicino, agente di mercato, è intervenuto a Lady Radio per commentare la conferenza stampa di Corvino di ieri: "Pantaleo è arrivato alla fine del suo ciclo fiorentino, quello di ieri è suonato come un requiem. Lui, a Firenze, ha voluto accentrare tutta la responsabilità su di lui, anche l'aspetto mediatico. E qui ha sbagliato incappando anche in gaffe che al popolo fiorentino non possono non far storcere il naso. Non può, per esempio, dire che il tifoso viola si fa influenzare da quattro opinionisti, il popolo del tifo è capace di avere un'idea propria. Il futuro? Secondo me Macia e Guerini potrebbero far bene, in primis perché conoscono già l'ambiente"