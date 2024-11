PALLADINO, Il punto dell'allenatore viola sugli infortunati

FirenzeViola.it

Sesta vittoria consecutiva in campionato per i viola che, con il 3-1 di ieri contro il Verona, si godono la sosta al secondo posto in classifica. Come riporta La Nazione, Palladino si gode il suo gruppo che, al rientro, non vuole perdere il contatto con il gruppo di testa. A fine gara il Presidente Rocco Commisso ha chiamato la squadra per congratularsi, rivolgendosi in particolare a Moise Kean e Pietro Comuzzo per la loro convocazione in Nazionale.

Lo stesso Palladino ha sottolineato la crescita di Comuzzo che ha saltato lo step dell'Under 21 per approdare nella Nazionale dei grandi. Spazio anche alla crescita di Riccardo Sottil che nelle ultime partite sta migliorando sulla fascia sinistra. Infine, gli infortunati: Gudmundsson sta recuperando e in questa settimana di sosta ricomincerà a correre, mentre Cataldi dovrebbe già rientrare per la prossima gara contro il Como dopo aver accusato un problema al tallone.