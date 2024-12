PALLADINO, Che equilibrio con Motta. Raf-Juve, mai X

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sul sito ufficiale della Fiorentina è possibile leggere alcune delle statistiche più interessanti legate al rendimento di Raffaele Palladino e di Thiago Motta, gli allenatori che domani si affronteranno rispettivamente sulla panchina viola e su quella della Juventus. Ecco nel dettaglio gli aspetti numerici più interessanti:

- Grande equilibrio nelle quattro sfide tra Thiago Motta e Raffaele Palladino da allenatori in Serie A: una vittoria per parte nel 2022/23 e due pareggi nello scorso campionato.

- Thiago Motta non ha mai pareggiato in cinque sfide contro la Fiorentina da allenatore in Serie A: due vittorie e tre sconfitte. La prossima sarà inoltre la sua 50ª vittoria da tecnico in Serie A (49 successi fin qui in 134 match).

- Anche Raffaele Palladino non ha mai pareggiato da allenatore contro la Juventus in Serie A: due vittorie nel 2022/23 e due sconfitte nel 2023/24.