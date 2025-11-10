Palladino all'Atalanta, trattativa quasi chiusa. Già in giornata possibile annuncio

Raffaele Palladino all'Atalanta, ci siamo. La trattativa che porterà l'ex tecnico della Fiorentina a Bergamo è ormai alle battute finali, la società orobica si è presa una notte di riflessioni ma la decisione sulla panchina era stata indirizzata già ieri sera, dopo il pesante 3-0 patito in casa per mano del Sassuolo: via Ivan Juric, dentro un nuovo allenatore. Che combacerà col profilo dell'ex viola, pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2027. Già in giornata può arrivare l'annuncio, riferisce TMW.