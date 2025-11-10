Gran galà del calcio: stasera ad Arezzo la cerimonia. Premiato pure Fortini
Questa sera ad Arezzo andrà in scena la quattordicesima edizione del Gran Galà del Calcio che celebrerà i protagonisti della stagione 2024-25. Non solo calciatori e tecnici, ma anche dirigenti, arbitri e giornalisti. Tra i calciatori della Fiorentina che verranno premiati, oltre a Mandragora, nominato miglior centrocampista, figurano anche Pietro Comuzzo, vincitore del premio per il miglior gol, quello di tacco all'Udinese, Moise Kean, inserito nella top 11, e Niccolò Fortini, premiato come miglior esordiente della scorsa Serie B.
Verrà premiato poi anche l'ex tecnico viola Raffaele Palladino scelto come miglior giovane allenatore. Sono previsti inoltre un premio speciale per Edoardo Bove e uno alla carriera per Claudio Ranieri.
