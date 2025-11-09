Lorenzo Amoruso: "Questa squadra non si rende conto che l'obiettivo è cambiato"

vedi letture

Ospite in studio a RTV 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso si è così espresso sulla partita di Marassi, la prima con Paolo Vanoli in panchina, finita 2-2 tra Genoa e Fiorentina: "Quello che ha detto Paolo oggi lo stiamo dicendo da mesi purtroppo. Questa squadra non si rende conto che l'obiettivo è cambiato. Non siamo più una squadra che si può permettere un errore in difesa o un gol sbagliato in avanti come la passata stagione. Oggi i cambi sono stati fatti per capire effettivamente il valore che i giocatori stanno dando in questo momento. E' importante che Vanoli abbrevi i tempi. Prima capisce i problemi della squadra e prima può sistemarli".

Cosa ha visto di positivo nella partita di oggi?

"Non è che in tre giorni si possono vedere i miracoli. Intanto c'è stata una migliore gestione della partita al di là del valore dell'avversario. Ad inizio campionato comunque abbiamo affrontato squadre dello stesso valore del Genoa ai nastri di partenza come ad esempio il Cagliari. Ho visto una migliore gestione della partita".