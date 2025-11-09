Alfredo Aglietti: "Oggi era importante non perdere. Prestazione non diversa dalle altre"

Alfredo Aglietti, allenatore ed ex attaccante, è stato ospite in studio su RTV38 per commentare la prestazione della prima Fiorentina di Paolo Vanoli in questo campionato. Queste le sue parole riguardo al match del Ferraris, finito 2-2, tra il Genoa e i viola: "Non ho visto una prestazione tanto diversa dalle altre. Vanoli non può aver portato niente o quasi in tre giorni. Adesso due settimane per lavorare e per capire anche su cosa lavorare. Oggi era importante non perdere perché una sconfitta sarebbe stata drammatica ma la prestazione mi è sembrata sulla falsa riga di altre".

Come si può uscire da questa situazione?

"La partita contro la Juventus va vista come un'occasione. Deve però scattare qualcosa. Con queste prestazioni fai fatica. La situazione è questa. Ci sarà da remare tutti dalla stessa parte come ha detto Vanoli. La situazione non può essere risolta in poco tempo, dovranno essere messi da parte gli egoismi. La classifica si sta allungando, c'è bisogno di trovare un po' di continuità".