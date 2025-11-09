Inter-Lazio finisce 2-0, nerazzurri in vetta con la Roma
FirenzeViola.it
Finisce 2-0 a San Siro il posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Al Meazza i nerazzurri passano subito in vantaggio, dopo neanche 3 minuti, grazie ad un gran destro sotto l'incrocio dei pali di Lautaro Martinez. Nella ripresa invece è Bonny a realizzare il gol del raddoppio su assist di Dimarco. Poco dopo la rete del francese l'Inter aveva trovato anche il gol del 3-0 con Zielinski annullato per un precedente fallo di mano di Dimarco. La formazione di Chivu raggiunge così la Roma in testa alla classifica a quota 24 punti. Per la Lazio invece si tratta della prima sconfitta dal 21 settembre (derby contro la Roma).
Pubblicità
News
Le più lette
4 Genoa-Fiorentina 2-2, le pagelle: Ranieri e Dodò sbagliano tutto, Piccoli si sblocca, Gud c'è, De Gea decisivo
Copertina
FirenzeViolaAncora all’ultimo posto con i soliti problemi. Risalire non sarà semplice, ma a Genova i viola non vanno k.o.
FirenzeViolaFiorentina, il programma di allenamento: due giorni liberi poi da mercoledì sedute doppie
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com