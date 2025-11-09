Inter-Lazio finisce 2-0, nerazzurri in vetta con la Roma

Finisce 2-0 a San Siro il posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Al Meazza i nerazzurri passano subito in vantaggio, dopo neanche 3 minuti, grazie ad un gran destro sotto l'incrocio dei pali di Lautaro Martinez. Nella ripresa invece è Bonny a realizzare il gol del raddoppio su assist di Dimarco. Poco dopo la rete del francese l'Inter aveva trovato anche il gol del 3-0 con Zielinski annullato per un precedente fallo di mano di Dimarco. La formazione di Chivu raggiunge così la Roma in testa alla classifica a quota 24 punti. Per la Lazio invece si tratta della prima sconfitta dal 21 settembre (derby contro la Roma).