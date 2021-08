PAGANINI, Juric vorrebbe Amrabat a Torino

Intervistato da torinogranata.it, il giornalista Paolo Paganini ha sottolineato l'interesse di Juric per il centrocampista della Fiorentina Amrabat. "Il Torino si trova in una situazione simile a quella di tante altre squadre - ha detto - perché ha l’esigenza di dover in qualche modo sfoltire la rosa con giocatori che hanno anche ingaggi pensanti e al contempo rinforzarsi. Serve prendere quei giocatori che Juric vuole e in particolare il centrocampista. Se fosse per il mister un tentativo per Amrabat lo farebbe visto che è stato lui a lanciarlo, ma visto che sul calciatore della Fiorentina ci sono altre squadre l’alternativa è Pobega che ha fatto un’ottima stagione allo Spezia però il cartellino è di proprietà del Milan".

Sulla prossima partita tra Viola e granata poi ha aggiunto: "Con l’Atalanta il Torino ha preso proprio negli ultimissimi secondi e ha retto bene il campo contro una squadra che, secondo me, se non avrà problemi di infortuni e riuscirà ad indovinare uno o due acquisti può lottare anche per lo scudetto. La sconfitta brucia sempre, però, il Torino ha dimostrato di avere delle idee e solidità quindi può avere le carte in regola per fare risultato con la Fiorentina”.