Pablo Mari: "Volevamo portare a casa la vittoria. Abbiamo palleggiato bene e retto i duelli"

Pablo Mari, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del derby contro il Pisa. Quesre le sue parole: "Oggi abbiamo trovato un po' più di compattezza, avevamo voglia di portare a casa questa partita importante per tutti. Loro hanno avuto una bella occasione, poi abbiamo fatto meglio noi. Facevano una buona pressione alta, noi non riuscivamo a fare lo sviluppo di gioco, dopo abbiamo trovato più linee di passaggio.

Sapevamo che era una gara di duelli e noi siamo stati all'altezza di questo agonismo. Prima della gara il mister ci ha messo in testa di giocare di più e avere più conspaevolezza. Il possesso palla ci da più confidenza, oggi lo abbiamo fatto bene, siamo usciti spesso dalla loro pressione e quando facciamo così abbiamo più possibilità di vincere la partita.