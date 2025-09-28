RFV Ancora Pioli: "La mancata vittoria pesa sulla testa dei giocatori. Dobbiamo dare di più"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel posta partita del derby con il Pisa. Queste le sue dichiarazioni:

È ancora convinto che la sua Fiorentina sia vicina o inizia ad avere dei dubbi?: "No, non ho dubbi, ma ci manca ancora quel poco per essere una squadra che concede di meno e produce di più, anche se oggi abbiamo creato più occasioni delle scorse gare. E' chiaro che ci manca qualcosa nella volontà di andare a cercare l'uno contro uno, la volontà di cercare il tiro e di fare male agli avversari. Ovvio che la mancata vittoria pesa sulla testa dei giocatori che sentono la delusione dell'ambiente. Non sempre nel calcio i risultati ti rendono il buono che fai in settimana. La squadra ha ancora margini di miglioramento".

Si aspetta di più da alcuni singoli?: "Credo che tutti noi, io compreso, dobbiamo fare di più. Vedo nella squadra grannde volontà, ma non c'è un singolo, siamo tutti a poter fare di più e su quello siamo concentrati".

Sulla sfiducia della squadra: "Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, è una squadra questa che ha bisogno di vincere le partite e che ora non ha sfrontatetzza e fiducia. Momenti così li superi poco alla volta. Io però non ho visto una squadra sfiduciata, ovvio che se avessimo perso sarebbe stato ancora peggio, non siamo robot. Dobbiamo ritrovare personalità e dobbiamo stare nella partita come fatto oggi".

Sulle prossime due gare: "A noi tutti gli allenamenti e le partite ci devono dare qualcosa. È giusto che i tifosi se non arrivano i risultati non siano contenti come non lo siamo noi. Solo noi però possiamo cambiare questa situazione".

Vede la sua squadra compatta?: "Credo che nelle difficoltà che ci sono state oggi siamo stati squadra e siamo stati dentro la partita. Le caratteristiche delle due squadre non sono simili, noi dobbiamo puntare sul palleggio e alle volte ci siamo risuciti entrando in area ma non facendo gol".

Un parere sul Pisa: "Loro giocano sempre così, me li aspettavo, anzi di solito sono più aggressivi, oggi hanno aspettato anche più bassi. Dovevamo trovare megio i due mediani e i due trequartisti. Il Pisa ha grande gamba e fisicità, i duelli ci sono stati e li abbiamo affrontati. Si chiama Arena quella di Pisa perché ci vanno dentro i gladiatori e noi oggi non ci siamo tirati indietro".

Quali sono le difficoltà nel saltare la prima pressione?: "Le difficoltà sono detatate dalla pressione loro e da scelte sbagliate nostre. Potevamo cercare di più la profondità alcune volte, ma oggi abbiamo gestito meglio la palla rispetto al secondo tempo con il Como".

Sugli zero gol degli attaccanti: "A me basta che qualcuno segni, anche se non segnano le punte. So quanto sia importnate per gli attaccanti segnare ma ora a me interessa vincere le partite . Credo che per il lavoro che stiamo facendo dovremmo torvare risultati diversi, dipende tutto da noi".