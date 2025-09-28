RFV

Ancora Pioli: "La mancata vittoria pesa sulla testa dei giocatori. Dobbiamo dare di più"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:55News
di Redazione FV

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel posta partita del derby con il Pisa. Queste le sue dichiarazioni:

È ancora convinto che la sua Fiorentina sia vicina o inizia ad avere dei dubbi?: "No, non ho dubbi, ma ci manca ancora quel poco per essere una squadra che concede di meno e produce di più, anche se oggi abbiamo creato più occasioni delle scorse gare. E' chiaro che ci manca qualcosa nella volontà di andare a cercare l'uno contro uno, la volontà di cercare il tiro e di fare male agli avversari. Ovvio che la mancata vittoria pesa sulla testa dei giocatori che sentono la delusione dell'ambiente. Non sempre nel calcio i risultati ti rendono il buono che fai in settimana. La squadra ha ancora margini di miglioramento". 

Si aspetta di più da alcuni singoli?: "Credo che tutti noi, io compreso, dobbiamo fare di più. Vedo nella squadra grannde volontà, ma non c'è un singolo, siamo tutti a poter fare di più e su quello siamo concentrati".

Sulla sfiducia della squadra: "Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, è una squadra questa che ha bisogno di vincere le partite e che ora non ha sfrontatetzza e fiducia. Momenti così li superi poco alla volta. Io però non ho visto una squadra sfiduciata, ovvio che se avessimo perso sarebbe stato ancora peggio, non siamo robot. Dobbiamo ritrovare personalità e dobbiamo stare nella partita come fatto oggi".

Sulle prossime due gare: "A noi tutti gli allenamenti e le partite ci devono dare qualcosa. È giusto che i tifosi se non arrivano i risultati non siano contenti come non lo siamo noi. Solo noi però possiamo cambiare questa situazione".

Vede la sua squadra compatta?: "Credo che nelle difficoltà che ci sono state oggi siamo stati squadra e siamo stati dentro la partita. Le caratteristiche delle due squadre non sono simili, noi dobbiamo puntare sul palleggio e alle volte ci siamo risuciti entrando in area ma non facendo gol".

Un parere sul Pisa: "Loro giocano sempre così, me li aspettavo, anzi di solito sono più aggressivi, oggi hanno aspettato anche più bassi. Dovevamo trovare megio i due mediani e i due trequartisti. Il Pisa ha grande gamba e fisicità, i duelli ci sono stati e li abbiamo affrontati. Si chiama Arena quella di Pisa perché ci vanno dentro i gladiatori e noi oggi non ci siamo tirati indietro".

Quali sono le difficoltà nel saltare la prima pressione?: "Le difficoltà sono detatate dalla pressione loro e da scelte sbagliate nostre. Potevamo cercare di più la profondità alcune volte, ma oggi abbiamo gestito meglio la palla rispetto al secondo tempo con il Como".

Sugli zero gol degli attaccanti: "A me basta che qualcuno segni, anche se non segnano le punte. So quanto sia importnate per gli attaccanti segnare ma ora a me interessa vincere le partite . Credo che per il lavoro che stiamo facendo dovremmo torvare risultati diversi, dipende tutto da noi".