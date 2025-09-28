La Roma vince ancora: all'Olimpico finisce 2-1 contro l'Hellas, gol di Dovbyk e Soule

Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini. Vince e convince, contro un Hellas Verona comunque volenteroso e sempre dentro la partita. All'Olimpico la sfida delle 15 finisce 2-0 in favore dei giallorossi con reti, una per tempo, di Artem Dovbyk nel primo e di Matias Soule nel secondo.