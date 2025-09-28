Lecce-Bologna, le formazioni ufficiali: Dallinga davanti insieme a Rowe

Tutto pronto al Via del Mare per la sfida delle 18 fra Lecce e Bologna. Queste le formazioni ufficiali: 

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic, Pierotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga