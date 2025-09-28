La classifica aggiornata: la Fiorentina sale a quota 3 punti, il Pisa rimane dietro a 2

Dopo le gare delle 15:00, nelle quali la Roma ha battuto 2-0 l’Hellas Verona e la Fiorentina ha pareggiato il derby contro il Pisa in trasferta per 0-0, cambia la classifica di Serie A. I giallorossi salgono infatti in testa e affiancano il Napoli, che però ha una gara in meno, mentre la Fiorentina sale a quota tre agganciando lo stesso Hellas e la Lazio.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Napoli 12 punti (4 partite giocate)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Milan 9 (4)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Bologna 6 (4)

Sassuolo 6 (5)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Fiorentina 3 (5)

Hellas Verona 3 (5)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 2 (5)

Lecce 1 (4)