La classifica aggiornata: la Fiorentina sale a quota 3 punti, il Pisa rimane dietro a 2
Oggi alle 19:00
di Redazione FV

Dopo le gare delle 15:00, nelle quali la Roma ha battuto 2-0 l’Hellas Verona e la Fiorentina ha pareggiato il derby contro il Pisa in trasferta per 0-0, cambia la classifica di Serie A. I giallorossi salgono infatti in testa e affiancano il Napoli, che però ha una gara in meno, mentre la Fiorentina sale a quota tre agganciando lo stesso Hellas e la Lazio.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Napoli 12 punti (4 partite giocate)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Milan 9 (4)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 6 (4)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 1 (4)