La classifica aggiornata: la Fiorentina sale a quota 3 punti, il Pisa rimane dietro a 2
Dopo le gare delle 15:00, nelle quali la Roma ha battuto 2-0 l’Hellas Verona e la Fiorentina ha pareggiato il derby contro il Pisa in trasferta per 0-0, cambia la classifica di Serie A. I giallorossi salgono infatti in testa e affiancano il Napoli, che però ha una gara in meno, mentre la Fiorentina sale a quota tre agganciando lo stesso Hellas e la Lazio.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Napoli 12 punti (4 partite giocate)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Milan 9 (4)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 6 (4)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 1 (4)
LivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.itdi Lorenzo Della Giovampaola
2 Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna la difesa a 3, con Pablo Marì. Fazzini ok, davanti Kean e Gud
3 Da Pisa, ultras viola in città. Bastoni, mazze e cori: attimi di tensione, tifoserie quasi a contatto
4 Pisa-Fiorentina 0-0, le pagelle: Gud il più spento, Nicolussi Caviglia si perde nel grigiore generale, Kean resta a secco
FirenzeViolaUna Viola di poca personalità non sa ritrovarsi, e a Pisa sono le decisioni arbitrali a salvare la squadra di Pioli
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
