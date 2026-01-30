Pablo Marì protagonista negativo con l'Al Hilal: superato due volte
Non è stata una partita da ricordare per Pablo Marì la sfida in programma ieri sera tra Al Hilal e Al Qadsiah. L'ex difensore della Fiorentina, trasferitosi in Arabia in questa sessione di mercato, è stato superato in entrambi i gol che hanno poi definito la sfida terminata 2-2. Sulla prima rete dell'ex Cagliari Nahitan Nandez, Pablo Marì manca l'intervento sul pallone che lancia in rete l'uruguagio, poi il difensore è stato sovrastato su un corner da Quinones, prima che la squadra allenata da Simone Inzaghi riuscisse a pareggiare al 90esimo. Questo il video di Sportitalia dei due interventii:
Pablo #Marí a vuoto, vantaggio Al Qadisiya‼️😱— Sportitalia (@tvdellosport) January 29, 2026
L’ex difensore della #Fiorentina si è reso protagonista, in negativo, in occasione di entrambi i gol segnati dall’Al #Qadisiya. pic.twitter.com/bcpM3mHuIt
