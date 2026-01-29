Marina di Gioiosa Ionica ricorda Commisso: domani messa in suo suffragio

Marina di Gioiosa Ionica e l’intera comunità della Locride, insieme alla Vallata del Torbido, si preparano a rendere omaggio alla memoria di Rocco Commisso, figura stimata e punto di riferimento per il territorio, scomparso lo scorso 16 gennaio. Venerdì 30 gennaio, alle ore 18:00, la Chiesa di San Nicola di Bari ospiterà una celebrazione religiosa di profondo significato, momento di preghiera e raccoglimento collettivo per onorare un uomo che ha legato il proprio nome ai valori del dovere, dello sport e del servizio alla comunità. La funzione sarà presieduta da S.E.

Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, e concelebrata dal parroco Don Massimo Nesci, a testimonianza dell’impatto umano e sociale che Rocco Commisso ha avuto sul tessuto civile del territorio. Lo riporta reggiotv.it.