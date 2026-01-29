La Roma fa 1-1 all'ultimo e vola agli ottavi di E. League. Bologna, 3-0 vano: playoff

>Serata tutto sommato positiva per le due italiane impegnate nell’ottava e ultima giornata della fase campionato dell’Europa League: la Roma, pur soffrendo, ha pareggiato per 1-1 ad Atene sul campo del Panathinaikos grazie a un gol di Ziolkowki che ha reso vano il vantaggio greco di Taborda e si è qualificata direttamente agli ottavi di finale del torneo, concludendo il maxi girone all’ottavo posto a quota 16 punti (da segnalare un cartellino rosso per Mancini dopo appena 15’) mente il Bologna, pur vincendo 3-0 in trasferta sul neutro di Topola contro il Maccabi Tel Aviv, ha chiuso la fase campionato al 10° posto a quota 15 punti e dunque dovrà affrontare i playoff per accedere agli ottavi: per i rossoblù dei di Rowe, Orsolini e Pobega.