Sorteggio di Europa League: il Bologna vola in Norvegia contro il Brann

Sorteggio di Europa League: il Bologna vola in Norvegia contro il BrannFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:52News
di Redazione FV

Dopo i risultati del sorteggio di Champions League, ecco quelli di Europa League, andati in scena a Nyon. Qui il Bologna, unica squadra italiana qualificata ai play-off ha scoperto il proprio destino nella competizione, che sarà in Norvegia contro il Brann, arrivata nell'ultima casella disponibile per accedere ai play-off. Il club emiliano giocherà l'andata nel freddo norvegese il 19 febbraio, mentre il ritorno andrà in scena la settimana seguente, il 26 febbraio. Di seguito tutti gli accoppiamenti dei sorteggi: 

Dinamo Zagabria - Genk
Ludogorets - Ferencvaros
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Brann - Bologna
Celtic - Stoccarda
Fenerbahce - Nottingham Forest
Lille - Crvena Zvezda