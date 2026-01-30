FirenzeViola Dunga: "La Fiorentina può farcela a Napoli. I giocatori dimostrino di essere con la città"

L'ex centrocampista della Fiorentina Carlos Dunga è intervenuto a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola amore mio", per parlare del momento difficile attraversato da Moise Kean e compagni: "Nel calcio italiano, quando si inizia male, è più difficile tornare sulla strada giusta. Non c'è l'abitudine di comprare giocatori a metà stagione. E, quando li comprano, ci vuole un po' di tempo prima che trovino la forma fisica adatta e che capiscano la mentalità della squadra e dell’ambiente".

A Firenze c'è grande preoccupazione di retrocedere.

"È normale che siano tutti preoccupati, perché il calcio italiano è difficile. Tutte le domeniche è come una finale. Adesso c’è il Napoli e, quando si passa la metà del campionato, bisogna fare il punteggio delle squadre da terzo o quarto posto. E in questo campionato è difficile".

La sensazione è che non ci siano leader, ci vorrebbe un Dunga...

"Sono cambiati molti giocatori, ci sono tanti giovani. Nel calcio servono i calciatori d'esperienza che capiscano l’ambiente e che possano trasmettere tutto questo ai più giovani. Sono loro a dover prendere in mano la squadra".

Domani la partita col Napoli: cosa si aspetta?

"Sicuramente gli azzurri sono in un momento migliore, anche se vengono da una sconfitta. Nel calcio, però, si gioca undici contro undici: insieme si può superare anche il più forte".

Quanto starà a Firenze? Riuscirà a vedere la Fiorentina dal vivo?

"In questo momento sono in Italia perché mio figlio più piccolo non la conosceva, quindi l’ho portato a conoscere un po’ di storia di Firenze, Pisa, Napoli, Roma... Qui ho vissuto tempi bellissimi. Mi fa piacere far conoscere a mio figlio un posto dove sono stato trattato bene, e dove la gente si ricorda ancora di me".

Che messaggio di speranza vuole mandare ai fiorentini?

"Firenze è una città sempre molto speciale. La gente trascina la squadra con il proprio calore umano. I tifosi viola sono molto orgogliosi della Fiorentina: i giocatori dimostrino di essere uniti alla città".