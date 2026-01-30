Bologna su Fazzini? Di Vaio: "Abbiamo già Sohm con quelle caratteristiche"

Prima della sfida contro il Maccabi Tel Aviv, ai microfoni di Sky Sport, ieri sera il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato dell'interesse dei rossoblu per Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina: "Con lo scambio Sohm-Fabbian abbiamo messo un giocatore con le stesse caratteristiche, non abbiamo necessità lì. Oggi pensiamo a questa partita, poi penseremo al mercato".

Non esce nessuno? "Si parla di Dallinga, ma non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e non siamo interessanti a parlarne".