Le uscite si raffreddano: niente Torino per Ranieri. E anche Fazzini resta

Le ultime ore hanno raffreddato le uscite in casa Fiorentina, scrive stamani La Nazione. Sicuramente quella di Luca Ranieri, per il quale il Torino non è arrivato a far vacillare la Fiorentina con la propria offerta. Pochi i 5 milioni messi sul piatto. Mai presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Anche Fazzini sembra destinato a rimanere, mentre tutti restano in attesa sul fronte Fortini. Nessuno si sbilancia aspettando una nuova offerta della Roma. Ma più passano i giorni e più le possibilità che vada via si assottigliano.
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
