Le uscite si raffreddano: niente Torino per Ranieri. E anche Fazzini resta

Le uscite si raffreddano: niente Torino per Ranieri. E anche Fazzini restaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:13Primo Piano
di Redazione FV

Le ultime ore hanno raffreddato le uscite in casa Fiorentina, scrive stamani La Nazione. Sicuramente quella di Luca Ranieri, per il quale il Torino non è arrivato a far vacillare la Fiorentina con la propria offerta. Pochi i 5 milioni messi sul piatto. Mai presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Anche Fazzini sembra destinato a rimanere, mentre tutti restano in attesa sul fronte Fortini. Nessuno si sbilancia aspettando una nuova offerta della Roma. Ma più passano i giorni e più le possibilità che vada via si assottigliano.